Москва, 4 июля, 2024, 00:03 — ИА Регнум. В Москве 3 июля начал работу пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя».

«Российская креативная неделя» Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя»

Деловая программа в кластере «Ломоносов» открылась стратегической сессией «Как в России создать тренд на крепкую семью?» с участием ведущих экспертов креативных индустрий и представителей власти.

Участники работали в командах, определив основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент, подчеркнули важность диалога между государством и известными деятелями культуры, а также роли социологов.

Директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова отметила, что кино, телевидение, мода, музыка, реклама — способны сделать немало для продвижения и укрепления тренда на крепкую семью.

«Важно понять, какой контент позитивно влияет на людей в части их представлений о семье и браке, а какой — деструктивно, какие образы из медиа, рекламы, музыкальных произведений о семье, детях, материнстве работают, остаются в сознании», — пояснила Марина Абрамова.

Генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов акцентировал, что очень важно уделять внимание той системе ценностей, которые потом управляют паттернами поведения. В продвижении тренда на крепкую семью, по мнению Борисова, большую роль играет искусство в целом, но, в первую очередь, — массовая культура.

В рамках деловой программы форума прошло заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы» под председательством Алексея Текслера. Участники обсудили достижение целей по увеличению доли креативных индустрий в экономике России.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий — вовлечение в этот процесс большего количества регионов.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в своём выступлении рассказал, как в регионах России развивается нормативная база в сфере креативных индустрий. Специальные законы приняты в трёх субъектов, концепции/стратегии развития креативных индустрий существуют в девяти регионах. АСИ разработан региональный стандарт развития креативных индустрий, который включает в себя 12 шагов.

«Креативная неделя показала, как за пять лет трансформировалось понятие креативных индустрий, креативной экономики из формата многочисленных дискуссий в реальные проекты. Сейчас уже 54 региона внедряют стандарт развития креативных индустрий», — рассказала директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде.

Основной целью АСИ в рамках участия в заседании Комиссии Госсовета было показать реализацию проектов, их статус и проработку с учётом реализации национальных целей майских указов президента РФ, добавила Черкес-заде.

Форум проходит с 3 по 7 июля, в деловой программе участвует более 500 спикеров.

Как сообщало ИА Регнум, первый форум «Российская креативная неделя» состоялся в 2020 году в Москве. На площадке форума стало традицией проведение выездного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура».

С 2021 года в Красноярске проводится окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». В 2023 году во Владивостоке прошла «Российская креативная неделя — Дальний Восток». В нынешнем году форум впервые состоялся в Челябинске на Урале.