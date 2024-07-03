Москва, 3 июля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Кулибин-клуб Народного фронта тестирует разработки умельцев со всей страны, лучшие изобретения, доказавшие свою эффективность отправляются на передовую СВО. Одной из главных задач является масштабирование производства изделий необходимых военнослужащим для выполнения боевых задач. Так, расширяется производство на 3D-принтерах деталей из пластика студентами приборостроительного техникума РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве, сообщили в Народном фронте.

Приборостроительный техникум РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве

Учащиеся в свободное время изготавливают из пластика различные детали, необходимые на передовой СВО. Это простые хвостовики, накольники, ампульницы, и более сложные — сбросы и подставки для дронов.

Как рассказал преподаватель Московского приборостроительного техникума при РЭУ им. Плеханова Илья Головин, для того чтобы производство не останавливалось Народный фронт на постоянной основе обеспечивает поставку пластика.

«Мы чувствуем себя частью большого общего движения: нас поддерживают, сопровождают и каждая вещь, которую мы здесь производим, создана с одной лишь целью — помощь нашим», — сказал Головин.

В производстве очень активно принимают участие студенты, желающих настолько много, что их приходится отбирать на конкурсной основе, подчеркнул преподаватель.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская посетила приборостроительный техникум РЭУ им. Г. В. Плеханова, пообщалась со студентами и оценила их работу. Её поразил масштаб проделываемой работы по производству изделий для нужд СВО.

«Студенты — авангард страны, видно, что они настоящие патриоты, любят свою страну, они и есть Народный фронт», — сказала Поплавская.

Как сообщало ИА Регнум, изобретатели из Приморского края совместно с представителями «Кулибин-клуба» Народного фронта провели испытание технических разработок для нужд спецоперации.

«Кулибин-клуб» отправит бойцам тысячи дронов-камикадзе и уникальные лодки. Сейчас Народный фронт помогает налаживать серийное производство дронов-камикадзе «Скворец» с конфигурацией 10 дюймов, летающих на расстояние около 20 километров.