Тамбов, 3 июля, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Тамбовский районный суд пока не удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям, ареста имущества нет, так же как и признания деятельности владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» экстремистской. Суд на данный момент принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

«В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. ️Данная информация не соответствует действительности», — уточнили в Telegram-канале Объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Как сообщало ИА Регнум, Тамбовский завод «Амбер Талвис», ведущий свою деятельность с 1899 года, на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings. Росспиртпром владеет 25,5% предприятия, которое производит этиловый спирт сортов «Люкс» и «Альфа» и входит в десятку крупнейших отечественных производителей алкогольной продукции.

Продукцию завода получает принадлежащий Шефлеру с 2003 года «Амбер Латвияс Балзамс» — производитель знаменитого рижского бальзама и водки Moskovskaya и Stolichnaya. Завод принадлежит Шефлеру с 2003 года.

Суд арестовал калининградскую компанию «СПИ-РВВК» и её дочернюю структуру «РВВК», контролирующие комплекс зданий бывшего ликёро-водочного завода, остановленного в 2012 году. Все три юридических лица, бенефициаром которых является Шефлер, находятся под арестом с 26 июня.

Генпрокуратура установила объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.

В частности, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, ведёт активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды украинской армии.