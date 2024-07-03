Москва, 3 июля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. За пять месяцев 2024 года процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, увеличился в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки 3 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май увеличился с 3 до 30%», — обозначили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, все 12 российских университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранцев, расторгли в апреле договоры с коммерческими партнёрами.

С 1 мая экзамены для иностранцев проводят только университеты и другие государственные и муниципальные организации.

Прошедшая в Институте русского языка им. Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по русскому языку как иностранному.

Выявили также факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по истории России и основам законодательства.

Количество пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных нарушений.