Вашингтон, 3 июля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Неудачное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом было единичным случаем, заявила 3 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Gerald Herbert/AP/TASS

«Мы уверены, что это связано с тем, что он плохо спал и вдобавок ко всему был простужен, и это реальное положение дел. Такова реальность того, что произошло тем вечером», — сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что такое случается с каждым, и несколько раз повторила, что Байден не планирует сниматься с гонки.

Американский лидер ранее в качестве причины провалившегося выступления на теледебатах назвал международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Теледебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

3 июля американская газета The New York Times, ссылаясь на источник, сообщила, что Байден во время диалога с ключевым союзником допустил свой выход из президентской гонки.