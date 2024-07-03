Москва, 3 июля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. В Москве прошла церемония чествования представителей муниципального сообщества, которым присвоены государственные награды РФ, в том числе служащих, которые впервые отмечены почётным званием «Заслуженный работник местного самоуправления».

Андрей Сорокин/РИА Новости Медаль ордена «За Заслуги перед Отечеством»

Во время церемонии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что муниципальный уровень власти ближе всего к людям, поэтому на представителях муниципального сообщества лежит большая ответственность.

«Каждому из Вас есть чем гордиться, чем поделиться со своими коллегами не только на муниципальном уровне, но и на региональном, на государственном. Спасибо за вашу работу!» — сказал он.

Всего государственные награды разного уровня получили 196 человек. В частности, почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления» присвоено Тамаре Стоборовой, главе администрации сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района Калужской области.

Также среди наград, врученных представителям муниципального сообщества, — Орден Дружбы и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Последней в том числе был удостоен Сергей Панчин, председатель Совета муниципальных образований Ульяновской области.

На награждении присутствовали и представители органов местного самоуправления новых территорий России. В их числе Ольга Катанцева, председатель Шахтёрского муниципального совета Донецкой Народной Республики, которая работает в муниципальной сфере с 2003 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин призвал укреплять кадровый потенциал муниципалитетов участниками СВО. Он отметил, что эти люди смотрят на жизнь правильным образом и их нужно привлекать к работе.