Махачкала, 3 июля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Временный запрет на ношение никабов означает рекомендацию муфтията Дагестана временно воздержаться от ношения никаба, полностью закрывающего лицо. Об этом 3 июля корреспонденту ИА Регнум сообщил помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мухаммадов.

Иван Высочинский/ТАСС Центральная Джума-мечеть в Махачкале

Он пояснил, что это решение было принято в ответ на текущую ситуацию в регионе, связанную с безопасностью и общественным порядком. Никаб, закрывающий лицо, может затруднить идентификацию личности, что вызывает обеспокоенность общества, уточнил он.

«Запрет применяется в публичных местах, где необходимо обеспечение безопасности и идентификация личности. Это может включать улицы, общественные учреждения, учебные заведения и другие места с массовым скоплением людей. Рекомендация муфтията направлена на предотвращение потенциальных угроз и поддержание общественного порядка. Продолжительность запрета зависит от развития ситуации в регионе», — добавил помощник муфтия.

По его словам, на данный момент это решение является временной мерой. Возможность его перерастания в постоянный запрет будет зависеть от многих обстоятельств. Если ситуация стабилизируется и угрозы безопасности исчезнут, запрет может быть отменён. Однако если возникнут дополнительные факторы, требующие продолжения запрета, муфтият будет сохранять рекомендацию отказа от ношения никаба.

Как передавало ИА Регнум, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев высказал мнение о том, что надевать никаб и паранджу будут те, кто хочет навредить мусульманам. По словам Силантьева, муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов поддержит позицию муфтиятов Северного Кавказа.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.