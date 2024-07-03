Москва, 3 июля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Россия не будет инициировать контакты с США после инцидентов в Сирии, связанных с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолётами. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дипломат пояснил, что сейчас «никаких контактов нет».

«Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — цитирует Рябкова «Газета. Ру».

Об опасном сближении американского беспилотника MQ-9 Reaper с самолётами ВКС России в воздушном пространстве Сирии сообщил 1 июля замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов. Два инцидента в небе сирийской провинции Хомс зафиксированы 30 июня и один 29 июня.