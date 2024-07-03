Москва, 3 июля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Новый спрос инвесторов на долговом рынке в 2024 году может составить 2,4 трлн рублей. Такую оценку дал глава блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков в своем выступлении на Финансовом конгрессе Банка России.

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В ходе обсуждения возможностей и инструментов для того, чтобы рынок капитала смог стать значимым источником ресурсов для экономики, топ-менеджер отметил важность организации коммуникации с отечественным инвестором. В качестве приоритетного направления усилий он предложил работу над институционализацией спроса розничных инвесторов и введение мер стимулирования эмитентов к выходу на IPO, в том числе возможность налогового стимулирования через снижение корпоративного налога на прибыль публичных компаний.

«Мы гордимся тем, что на нашем рынке более 50 млн открытых брокерских счетов, из которых более 30 млн уникальных. Однако только порядка 700 тыс. из них имеют более 1 млн рублей и 12-13 млн — это счета до 1 млн. То есть сейчас не удается вовлечь в инвестирование порядка 38-40 млн человек. Таким образом мы считаем, что нам сейчас не нужно бежать за иностранным спросом, а организовать правильный канал коммуникации для вовлечения в собственный рынок имеющегося розничного спроса», — рассказал Денис Шулаков.

Топ-менеджер также отметил, что с помощью замещающих облигаций на российской рынок вернулось 28 млрд рублей ликвидности.