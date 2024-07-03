Москва, 3 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Никаб — это символ не ислама, а радикально-салафитских течений, которые стремятся проникнуть в среду российских мусульман и повлиять на неё. Такое мнение 3 июля высказал политолог Илья Ухов в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он отметил, что после того, как дагестанские муфтии временно запретили ношение никаба, процесс в здоровой мусульманской среде начал развиваться. Стало известно о том, что авторитетный Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) поддержал это решение и указал на то, что ношение никаба вносит раздор в межрелигиозные и межнациональные отношения в России.

Ухов отметил, что КЦМСК подтвердил: никаб и хиджаб — это разные вещи. Хиджаб действительно является обязательным для мусульман, в то время как никаб ни в Коране, ни в хадисах обязательным не является. Никаб — это местный вид и форма одежды, который может различаться в зависимости от региона.

«Никаб — это символ не ислама, а, скорее, радикально-салафитских течений, которые пытаются проникнуть в среду российских мусульман и радикализовать её. И это прекрасно понимают сами российские мусульмане, придерживающиеся традиционных толкований религии в рамках свойственного России ханафитского мазхаба (религиозно-правовой школы в рамках ислама). Это именно по ним, простым мусульманам, и бьёт в первую очередь экспортирование ваххабитской идеологии, которая прямо и крайне негативно влияет на имидж всех мусульман. По этой причине уже понятно, что все здравомыслящие российские мусульмане поддерживают позицию дагестанского муфтията по никабам, что и показало обращение КЦМСК. Тем более что слишком памятны, особенно на Северном Кавказе, многочисленные попытки инспирировать из-за рубежа межрелигиозную и межнациональную рознь и разорвать на части Россию, наш общий дом, патриотами которого является подавляющее большинство российских мусульман», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Уточняется, что большинство исламских учёных считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми).

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.