Суд арестовал тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе
Суд арестовал тренера молодёжной сборной РФ по борьбе за содействие терроризму
Москва, 3 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Щербинский районный суд Москвы арестовал тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу об оказании содействия террористической деятельности.
«Постановлением суда Исматзоде Алишери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа», — огласил решение судья.
Мужчину обвинили в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
О задержании Исматзоды стало известно 1 июля. Он является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а также старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время исполнял обязанности тренера мужской молодёжной сборной России.