Москва, 3 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Щербинский районный суд Москвы арестовал тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу об оказании содействия террористической деятельности.

mos.ru Алишер Исматзода

«Постановлением суда Исматзоде Алишери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа», — огласил решение судья.

Мужчину обвинили в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

О задержании Исматзоды стало известно 1 июля. Он является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а также старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время исполнял обязанности тренера мужской молодёжной сборной России.