Москва, 3 июля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Надевать никаб и паранджу будут те, кто хочет навредить мусульманам. Такое мнение 3 июля высказал исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он добавил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Силантьев отметил, что все муфтияты Северного Кавказа и ряда прилегающих территорий (Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи) резко высказались против никабов и паранджей.

«Одеваться в никабы и паранджи будут те, кто хочет навредить мусульманам», — приводит «Газета.Ru» его слова.

По словам Силантьева, муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов поддержит позицию муфтиятов Северного Кавказа.

«Пока молчат лидеры двух крупных независимых муфтиятов — Башкирского и Крымского, а вот против запрета никабов выступили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и заместители лидера Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. У Самигуллина и Гайнутдина суммарно треть мусульманских общин», — добавил исламовед.

Как передавало ИА Регнум, кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что в России нужно законодательно запретить ношение никабов на постоянной основе.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.

Никаб — это головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя только узкую прорезь для глаз.