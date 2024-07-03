Российская теннисистка Потапова отказалась выступать на Олимпиаде в Париже
Теннисистка Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже
Париж, 3 июля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение Международного олимпийского комитета (МОК) выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщается в пресс-релизе комитета.
По данным МОК, своё участие в Играх 18 июня подтвердили Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. Отказались от участия Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.
Также в заявку Федерации тенниса России включили Аслана Карацева и Веронику Кудерметову, они пока не получили приглашение от олимпийского комитета, говорится в пресс-релизе.
Ранее ИА Регнум передавало, что российские гребцы отказались участвовать в Олимпиаде в Париже из-за дискриминационных условий, которые выдвигает Международный олимпийский комитет.
Также МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии, допущенным к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, участвовать в церемонии открытия соревнований. Кроме того, завоёванные ими медали не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.