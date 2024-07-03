Астана, 3 июля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить республику в ноябре 2024 года и совместить свой визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Оно, безусловно, принимается», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия и Казахстан в 2024 году председательствуют в ШОС, ОДКБ, СНГ и БРИКС и будут друг друга поддерживать и помогать.

Как передавало ИА Регнум, встреча двух лидеров прошла 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном постоянно растёт и достиг уже почти $30 млрд. Он подчеркнул, что у двух стран есть много важных направлений и интересных проектов.

В свою очередь, Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между РФ и Казахстаном развивается по восходящей линии. Он сообщил, что лично контролирует реализацию договорённостей и соглашений, которые были достигнуты в ходе визита Путина в республику в ноябре прошлого года.