Москва, 3 июля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды», — подчеркнул он в ходе своего выступления на финансовом конгрессе Банка России.

Он также заявил, что, возможно, государству стоит вернуться к тем правилам, которые действовали до 2014 года. Однако, по его словам, это дискуссионный вопрос.

«Там есть разные взгляды и позиция, в конце концов, того министерства, которое эту тему ведет. Она пока, насколько я понимаю, отрицательная. Эту работу надо вести», — резюмировал глава комитета Госдумы.

До конца 2013 года в России работодатели уплачивали взносы в размере 22%, которые направлялись на страховую и накопительную пенсии. С 2014 года вся сумма направляется на формирование страховой пенсии, а накопительная часть будет увеличиваться только за счёт инвестирования накоплений, сделанных ранее.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля во время заседания члены Совета Федерации РФ единогласно одобрили закон о возврате приостановленной до этого индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее на одном из заседаний Госдума приняла во II и окончательном III чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно нему, с января 2025 года страховые субсидии работающих пенсионеров будут индексироваться каждый год, также как и выплаты тех, кто оставил работу.