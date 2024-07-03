Астана, 3 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва поддерживает Пекин в защите его интересов и прав, сообщает китайское агентство Xinhua.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также, говорится в материале, российский лидер выступил против вмешательства во внутренние дела Китая извне.

«Путин говорит, что Россия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопрос Южно-Китайского моря», — сказано в сообщении агентства.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран.

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. При этом, подчеркнул глава России, сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого бы то ни было.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал воплощением высокого уровня отношений двух стран встречу с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что переговоры президента России и председателя КНР прошли «прекрасно» и при полном взаимопонимании.