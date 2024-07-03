Москва, 3 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, говорится в обзоре текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития и опубликованном на его сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% в годовом выражении после 4,4% в апреле, к уровню двухлетней давности рост ускорился до 10,9% после 8,1% в апреле», — сказано в документе.

По оценке министерства, ВВП в мае вырос до 1,9% в месячном выражении после роста на 0,3% в апреле.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный банк (ВБ) переместил Россию в категорию государств с высоким доходом, оценив душевой валовый национальный доход в $14 250 (1,2 млн рублей) в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял что рост ВВП в первом полугодии 2024 года ожидается на уровне около 5%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 20 июня заявил, что рост ВВП России за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1% при рекордно низкой безработице. Он добавил, что в текущем году российская экономика развивается в положительной динамике.