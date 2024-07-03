Донецк, 3 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. С начала пляжного сезона на побережье Азовского моря населённый пункт Седово Донецкой Народной Республики (ДНР) посетили более 7 тыс. туристов. Об этом сообщил глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров.

Николай Тришин/ТАСС

«Курортный сезон в Седово проходит штатно, у нас в начале июня наплыв людей был хороший», — приводит слова Овчарова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Глава округа также отметил, что на данный момент наблюдается небольшой спад, однако жильё в частных домах Седово, которые обычно принимают туристов, уже забронировано. По оценке Овчарова, пик туристического потока ожидается уже в этом месяце.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель сельской администрации Мелекино Александр Зяблов сообщил, что инфраструктура прибрежного города Урзуфа в ДНР постепенно преображается, пансионатам населённого пункта можно ставить три рейтинговые звезды.

Зяблов также выразил надежду, что по мере того, как линяя боевого соприкосновения будет отодвигаться, туристическая отрасль привлечёт большее количество инвесторов.