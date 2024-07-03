Москва, 3 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Отраслевая сессия Конференции БРИКС по продовольственной безопасности и устойчивому сельскому хозяйству прошла под эгидой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«БРИКС может сыграть ключевую роль в решении вопросов продовольственной безопасности через создание новой системы распределения и поставок продовольствия. Единого рынка без санкций и без ограничений», — заявила модератор конференции, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

По мнению президента РАПУ Андрея Гурьева, страны БРИКС с их динамично развивающимся сектором АПК сыграют ключевую роль в обеспечении продовольствием растущего населения планеты и российский опыт развития АПК и отрасли удобрений является наглядным тому примером. «В прошлом году российские аграрии приобрели на 80% больше удобрений, чем в 2018 году. И в два с половиной раза больше, чем в 2013 году. Одновременно мы видим поступательный рост сборов урожая в России. За последние 10 лет Россия в три раза нарастила экспорт пшеницы (до 46 млн тонн), укрепив свое лидерство на мировом рынке продовольствия. В прошлом году выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила $45 млрд, а за последние пять лет экспорт российской продукции АПК практически удвоился. Все это произошло благодаря продуманной государственной стратегии развития АПК. И увеличение внесения удобрений — ключевая её составляющая. В прошлом году Россия на треть увеличила поставки удобрений в страны БРИКС, на долю которых приходится половина нашего экспорта», — сказал Андрей Гурьев.

Компания «ФосАгро» с 2019 года возглавляет российскую часть рабочей группы по агробизнесу делового совета БРИКС. Ключевыми направлениями деятельности группы являются продовольственная безопасность стран — участниц БРИКС и биотехнологии в сельском хозяйстве.

В ходе дискуссии председатель рабочей группы делового совета БРИКС по агробизнесу, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин сообщил об активной работе в рамках делового совета БРИКС по вопросам продовольственной безопасности и снятию торговых барьеров. «Мы продолжаем реализовывать утверждённые на 2024 год ключевые инициативы сотрудничества. Одна из наиболее актуальных среди них — достижение продовольственной безопасности в странах БРИКС за счёт развития климатосберегающего и экологически оптимизированного сельского хозяйства. В частности, был проведён симпозиум БРИКС по экологически и климатически оптимизированному сельскому хозяйству», — сказал Михаил Стёркин.

Кроме того, «ФосАгро» продолжает реализацию образовательного проекта на основе платформы Pro Agro Lectorium, которую компания запустила в прошлом году для зарубежных аграриев. Платформа включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение удобрений для достижения продовольственной безопасности. «ФосАгро» предложила партнёрам из стран БРИКС совместно разработать научно-обоснованный подход к оценке углеродного следа при производстве минеральных удобрений.