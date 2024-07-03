Москва, 3 июля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Инициатива Духовного управления мусульман Дагестана о запрете никаба является правильной, такая одежда несвойственна российскому исламу и может быть использована террористами. Такое мнение высказал генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.

Владимир Трефилов/РИА Новости Генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов. Пшихачев поддержал это решение, отметив, что оно давно назрело.

«Хорошая инициатива, давно надо было это инициировать. Мы не проводим параллели между никабом и хиджабом. Хиджаб — это когда верующая мусульманка одета в платок, при этом лицо, кисти рук открыты. А никаб, паранджа — это когда только глаза открыты, а порой и они тоже закрываются. Это несвойственно, на самом деле, исламу, хотя такая традиция сложилась на Ближнем Востоке, но это лишь традиция, об этом говорил и Верховный муфтий Египта», — приводит ТАСС его слова.

Пшихачев подчеркнул, что ношение никаба или паранджи не является настоятельным требованием ислама и никогда не было частью российской традиции. Он также напомнил, что в странах Средней Азии законодательно запрещено ношение такой одежды.

Муфтий подчеркнул, что ношение никаба может быть использовано террористами для сокрытия своей личности. Поэтому он считает решение Совета улемов Дагестана очень правильным.

Как передавало ИА Регнум, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов сообщил, что ношение никабов в Дагестане временно запрещено с учётом вынесенного накануне заключения отдела фетв. Он сообщил, что муфтий Дагестана принял решение о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Другим основанием послужило компетентное заключение отдела фетв, вынесенное 2 июля.

Подавляющее большинство российских мусульман поддержали дагестанского муфтия.

Кавказские муфтии постановили, что ношение никаба в РФ вредит мусульманам. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа сообщили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Уточняется, что большинство исламских учёных считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 29 июня заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он указал на то, что в странах Азии, в отличие от России, действует такой запрет.