Астана, 3 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане прошли «прекрасно» и при полном взаимопонимании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Владимир Веленгурин/POOL/ТАСС Встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

«Прекрасно. Полное понимание», — ответил Лавров тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос о том, как прошли переговоры двух лидеров.

Как отметил глава дипведомства, Путин и Си Цзиньпин обсуждали весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия двух стран на международной арене, включая ООН, БРИКС и ШОС.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран.

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. При этом, подчеркнул глава России, сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого бы то ни было.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал воплощением высокого уровня отношений двух стран встречу с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам.