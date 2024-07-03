Анталья, Турция, 3 июля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В больницах турецкой Антальи остаются семеро россиян, которые пострадали утром 3 июля в ДТП с автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал Генконсульства России в провинции.

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«Двое россиян вылетели на Родину в запланированное время, остальные направлены в медицинские учреждения. По состоянию на 17:00 (совпадает с мск) в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжёлые травмы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что остальные пострадавшие уже размещены в гостинице, они планируют вернуться в Россию в ближайшее время. Также, по данным Генконсульства, страховая компания возьмёт на себя расходы по приобретению билетов для тех, кто не смог вылететь своим рейсом, а также по оплате оказанной медицинской помощи для госпитализированных.

Как передавало ИА Регнум, микроавтобус с российскими и белорусскими туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, однако в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

Водитель автобуса также был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

По данным дипмиссии, консульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ. Сейчас полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.