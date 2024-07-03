Астана, 3 июля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональным проблемам, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости

В комментарии для Telegram-канала журналиста ВГТРК Павла Зарубина Песков уточнил, что Путин и Си Цзиньпин на переговорах чётко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования конфликта на Украине без российского участия.

«В контексте Украины, кстати, была чётко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что нельзя сказать, что Украине было уделено центральное внимание на встрече.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран.

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. При этом, подчеркнул глава России, сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого бы то ни было.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал воплощением высокого уровня отношений двух стран встречу с Владимиром Путиным.