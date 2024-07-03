Астана, 3 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Ранее на полях саммита ШОС 3 июля Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ухнагийном Хурэлсухом и Ильхамом Алиевым соответственно, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

ШОС — международная организация, которая была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. В 2024 году саммит организации пройдёт в Астане 3 и 4 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня сообщил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии в качестве полноправного участника организации.

Вместе с тем для участия в саммите в Астану прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.