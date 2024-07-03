Москва, 3 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Москве курьер во время доставки заказа заметил странного мужчину, который пытается увести с собой десятилетнего мальчика. Доставщик не смог проехать мимо, он вмешался и отбил ребёнка, поспособствовав задержанию похитителя. Происшествие случилось на Ставропольской улице в районе Люблино.

Из личного архива Алекса Мелентьева Алекс Мелентьев

ИА Регнум удалось разыскать героя, им оказался сорокалетний Алекс Мелентьев. В свободное от работы время мужчина ведёт блог о розничной торговле и правах покупателей.

«Мы с полицией и СК уже всё сделали, педофил пойман, ребёнок возвращён. Я даже не могу нормально объяснить, как это произошло. Я просто понял, что это не его отец. Подозрительно было. Мне показалось, что это какие-то наркоманы, как будто что-то искали в кустах и выцепили ребёнка с детской площадки. Один из них стал за руку мальчика тянуть в кусты, говорил мальчику: «Пойдём, пойдём со мной, я тебе все расскажу», — рассказал Мелентьев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Люблино курьер спас мальчика которого хотел увести с собой незнакомый мужчина

Мужчина вмешался и снял происходящее на видео. На записи видно, как мужчина с бородой держит чужого ребёнка за руку и подозрительно себя ведёт. Алекс спросил, его ли это сын, неизвестный ответил отрицательно. Тогда Мелентьев потребовал отпустить ребёнка. Курьер предположил, что заснятый на камеру незнакомец находился в состоянии наркотического опьянения.

«Полиция говорит, что он «солевой». Кажется, его уже задержали, я думаю, их легко было найти. Их трое было, к двум другим уже на квартиры приходили. Этого, вроде, тоже уже задержали», — добавил Алекс.

Сейчас по данному факту проводит проверку СК. Спасённому мальчику Алекс Мелентьев посоветовал никогда не уходить с незнакомцами.