Москва, 3 июля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) презентовали экспертный «портрет» губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщила пресс-служба ЭИСИ.

Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко

В частности, специалисты в сфере региональной политики оценили его управленческий стиль и результаты работы за прошедшие несколько лет.

Эксперты заключили, говорится в релизе, что островной регион стал более комфортным для жизни, демонстрирует рост промышленного и инвестиционного потенциала. Лимаренко авторы «портрета» охарактеризовали как максимально открытого губернатора, ориентированного на заботу о жителях.

В «портрете» в формате инфографики представлены основные итоги развития Сахалинской области под его руководством. Среди них — рост уровня газификации в четыре раза, рост обеспеченности врачами на 20% и рост инвестиций в несырьевые отрасли практически в два раза.

В рейтинге качества жизни АСИ регион поднялся с 46-го на девятое место, а в национальном инвестиционном рейтинге — с 43-го на четвёртое место.

Эксперты назвали Сахалин одним из регионов-лидеров по сбору, обработке и использованию в принятии решений больших данных. В регионе созданы программы отслеживания критических событий в режиме реального времени и оперативного реагирования на них.

Также реализуется пилотный проект ускоренной технологической трансформации. Активно привлекаются федеральные средства на развитие инфраструктуры. Началось строительство университетского кампуса мирового уровня.

Более того, благодаря стратегии по поддержке семей регион — в тройке лидеров по приросту многодетных семей в ДФО.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко на выборах главы региона в сентябре. Глава государства высоко оценил темпы работы в области и назвал очевидными результаты его работы на посту.