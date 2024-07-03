Москва, 3 июля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о своих планах посетить Китай, чтобы обсудить с китайскими коллегами перспективы освоения Луны. Об этом он сообщил в ходе правительственного часа.

CNSA/Xinhua/ABACA/ТАСС Китайский зонд«Чанъэ-6»

Борисов отметил, что одной из тем переговоров станет создание на поверхности естественного спутника Земли ядерной энергоустановки.

«[Создание ядерной энергоустановки] это достаточно сложный процесс, но мы за него берёмся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят — я туда 10 июля еду — с коллегами из Китая, перейдём к практической реализации», — сообщил Борисов.

Как передавал ИА Регнум, агентство Xinhua сообщило, что китайский зонд «Чанъэ-6» с лунным грунтом вернулся на Землю. По его оценке, «Чанъэ-6» стал одной из самых сложных миссий Китая по освоению космоса. Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы. Орбитальный аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй заявил, что доставленные образцы приведут к новым открытиям.

В мае Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6». 2 июня модуль совершил посадку на обратной стороне Луны в самом большом лунном кратере — бассейне Южный полюс — Эйткин. Лунная миссия продлится 53 дня, чтобы в результате доставить на Землю порядка двух килограммов образцов грунта.

Модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» заснял кадры с обратной стороны естественного спутника Земли.

Первым земным космическим аппаратом, прилунившимся на обратной стороне Луны, стал китайский «Чанъэ-4». Посадка состоялась 3 января 2019 года. Поверхность изучал шестиколёсный луноход «Юйту-2», который проработал на Луне три с половиной года и преодолел почти 1300 метров.