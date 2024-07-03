Астана, 3 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Россия и Китай работают в рамках интересов собственных народов, и их сотрудничество не направлено против других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», — сказал Путин.

Президент РФ прилетел в Казахстан для участия в саммите ШОС. После своего прибытия он провел несколько деловых переговоров. Так, он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предложив ему обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг».

Как передавало ИА Регнум, в процессе одного из мероприятий саммита ШОС в Астане премьер-министр Республики Пакистан Шахбаз Шариф и глава российского государства договорились, что Россия нарастит поставки зерновых на пакистанский рынок.