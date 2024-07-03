Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией, заявил Рябков
Рябков: Россия не будет связываться с США после инцидента в небе над Сирией
Москва, 3 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Москва не будет инициировать никакие контакты с Соединёнными Штатами Америки после серии инцидентов с опасным сближением беспилотников США с российскими самолётами в Сирии, заявил 3 июля замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Это американские беспилотники с нашими самолётами опасно сближались. Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он добавил, что Москва не будет инициировать контакты с Вашингтоном по военной линии после серии инцидентов в Сирии.
Как передавало ИА Регнум, 29 июня замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Попов заявил, что в небе над арабской страной произошло опасное сближение американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил России.
Попов уточнил, что инцидент произошёл во время совершения российским истребителем планового полёта в воздушном пространстве Сирии. Столкновения удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, своевременно принявшего необходимые меры.
Также подчёркивалось, что действия коалиции обостряют обстановку в воздушном пространстве арабской республики.