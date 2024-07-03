Астана, 3 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Пресс-служба Президента Республики Казахстан Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что главам Казахстана и Китая продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шёлкового пути. После этого Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.

Затем лидеры торжественно открыли культурные центры Китая в Астане и Казахстана в Пекине. Эти центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, лекций, выставок и мастер-классов. Они будут способствовать укреплению взаимопонимания между народами двух дружественных стран.

«Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект предоставит студентам уникальные возможности для обучения, профессионального роста и развития языковых навыков.

Ожидается, что успешная реализация этих проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, реализация проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута началась в 2013 году. Этот маршрут представляет собой международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В начале встречи оба лидера пожали руки и отметили, что рады видеть друг друга.

ШОС — международная организация, которая была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. В 2024 году саммит организации проходит в Астане 3 и 4 июля.