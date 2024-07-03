Вашингтон, 3 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Alex Brandon/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня», — сказал он.

По словам Зеленского, ему якобы необходимо знать, какие риски для государственности Украины несёт в себе этот план.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня на дебатах с действующим главой США Джо Байденом Трамп заявил, что не приемлет условия по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах намерен добиться прекращения конфликта до официального вступления в должность главы государства, то есть до 20 января 2025 года.

По утверждению Трампа, Москва не начала бы спецоперацию на Украине, если бы российское руководство уважало действующего американского лидера. Он также связал решение Москвы о начале СВО с выводом американских военных из Афганистана в 2021 году. Те события он назвал самым позорным периодом президентства Байдена.

14 июня Путин заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине. Российский лидер назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых регионов РФ и отказ Киева от вступления в НАТО. Ещё одним условием российский лидер назвал полную отмену антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.