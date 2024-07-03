Астана, 3 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал воплощением высокого уровня отношений двух стран встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом он заявил 3 июля в ходе переговоров.

Администрация президента России. Кадр из видео Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане

Китайский лидер отметил, что очень рад снова встретиться с российским коллегой. В мае Путин побывал в Пекине с государственным визитом.

«Проведение встречи на полях многосторонних мероприятий — это не только добрая традиция между нами, но и воплощение высокого уровня китайско-российских отношений», — сказал Си Цзиньпин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899638" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин заявил, что ждёт председателя КНР на саммите БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани. Он отметил, что Россия и Китай наращивают взаимную торговлю и туристический поток, расширяют гуманитарные обмены.

Совместные усилия направлены на последовательную реализацию плана развития ключевых направлений до 2030 года, который был утверждён по итогам визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в рамках саммита ШОС в Казахстане Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Он заявил, что Россия при необходимости безвозмездно помогает Монголии, особенно если страна сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата. Путин добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.

Также Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он предложил азербайджанскому коллеге обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг». Алиев подтвердил, что Азербайджан решительно настроен на расширение инфраструктуры проекта.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно, товарооборот остаётся на достаточно высоком уровне — около $55 млрд, а все крупные проекты реализуются по плану.