Москва, 3 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Алжире на 69-м году жизни скоропостижно скончался российский посол Валерьян Шуваев. Об этом сообщила пресс-служба МИД России в официальном Telegram-канале.

МИД России Валерьян Шуваев

«Руководство министерства и департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович», — говорится в публикации.

Как сказано в некрологе, Шуваев полностью посвятил свою жизнь дипломатии, работая на ближневосточном и североафриканском направлениях. Он начинал свою профессиональную деятельность с должности дежурного референта посольства СССР в Ливане. Российский посол также занимал различные должности в Центральном аппарате и в посольствах СССР и России. За период своей трудовой деятельности он был послом РФ в Ливии, Ираке и Марокко. С мая 2022-го и до своей смерти он занимал пост российского посла в Алжире.

В МИД подчеркнули, что Шуваев проявил себя как «блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист».