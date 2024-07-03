Астана, 3 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории, выстраиваясь на принципах равноправия, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории», — сказал он.

По словам российского лидера, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга.

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Лидеры двух стран встретились в рамках саммита ШОС, который проходит в Астане. В начале встречи Путин и Эрдоган пожали руки и отметили, что рады видеть друг друга.

Также 3 июля в рамках саммита в Казахстане президент РФ провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе мероприятия он отметил, что Россия оказывает безвозмездную помощь Монголии, чтобы та смогла решить вопросы, связанные с изменением климата.

Путин встретился и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер предложил обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг». Он отметил, что эта тема выходит на первое место в планах двух стран в области инфраструктуры.

Кроме того, в Астане состоялись переговоры президентов России и Турции. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно, а он и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактируют и обмениваются мнениями по ситуации в мире.