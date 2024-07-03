Путин и Си Цзиньпин начали встречу на полях ШОС в Астане
Астана, 3 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
В начале встречи оба лидера пожали руки и отметили, что рады видеть друг друга.
ШОС — международная организация, которая была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. В 2024 году саммит организации пройдёт в Астане 3 и 4 июля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня сообщил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии в качестве полноправного участника организации.
Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин подчеркнул, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов.