Астана, 3 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

В начале встречи оба лидера пожали руки и отметили, что рады видеть друг друга.

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ШОС — международная организация, которая была основана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. В 2024 году саммит организации пройдёт в Астане 3 и 4 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня сообщил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии в качестве полноправного участника организации.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин подчеркнул, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния народов.