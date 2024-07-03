Астана, 3 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

Российский лидер в ходе переговоров отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно, а он и Эрдоган постоянно контактируют и обмениваются мнениями по ситуации в мире.

Президент Турции подтвердил, что поддерживает с Путиным связь по телефону. Он отметил, что министры двух стран проводят встречи.

Путин заявил, что товарооборот России и Турции остаётся на достаточно высоком уровне — около $55 млрд, а все крупные проекты реализуются по плану. В 2023 году, добавил он, Турцию посетило рекордное число российских туристов, 6,3 млн человек.

«Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан Российской Федерации», — сказал Путин Эрдогану.

Лидеры общались около часа. Встреча проходила в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что Путин и Эрдоган затронут различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Также он отмечал, что решение о встрече президентов было обоюдным.

Ранее в рамках саммита ШОС в Казахстане Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Он заявил, что Россия при необходимости безвозмездно помогает Монголии, особенно если страна сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата. Путин добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.

Кроме того, президент России встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин предложил обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг». Алиев подтвердил, что Азербайджан решительно настроен на расширение инфраструктуры проекта.