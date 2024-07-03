Москва, 3 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родился детёныш сычуаньского такина, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

Кадр из видео

Детёныш родился в конце апреля этого года. Это самец. С момента появления на свет малыш-такин постоянно находится рядом со своей матерью.

Как отметила Акулова, такин является одним из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии.

«Внешне такин похож на небольшого быка своей тяжёлой головой с широкой мордой. Его туловище покрыто длинной шерстью коричневого, золотистого или серовато-рыжего цвета», — написала Акулова в Telegram-канале.

В каждодневный рацион взрослых такинов входят трава, ветки, комбинированные корма, а также овощи с фруктами в ограниченном количестве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899631" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Детеныш сычуаньского такина

«Такины бывают активны в основном на рассвете и на закате. Это довольно пугливые животные, днём они обычно прячутся в укромных местах. Брачный период у сычуаньского такина приходится на конец лета — начало осени. Беременность у самки продолжается 7–8 месяцев. Рождается, как правило, один детёныш», — отметила Акулова.

Вместе с тем она напомнила, что сычуаньские такины впервые появились в Московском зоопарке в 2009 году. Тогда их привезли из Пекинского зоопарка. На сегодняшний день в группе такинов проживают самка с новорожденным малышом, а также другая самка-дочка и бабушка. Отец семейства проживает в отдельности от самок.

Москвичи и гости столицы могут увидеть такинов на новой территории около острова зверей.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня в Московском зоопарке на свет появилась двойня голубых ягнят, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша. Все детёныши — самки. Акулова тогда отметила, что новорожденные ягнята уже показываются посетителям. Они обитают на Турьей горке на новой территории зоопарка. Искусственная скала имеет множество выступов, имитирующих естественную среду обитания животных высокогорья.

В естественной среде голубые бараны обитают в Тибете и Гималаях, самых высоких горах Азии. Для самцов характерны большие рога с загнутыми назад концами. Название животные получили из-за своей окраски: коричневато-серые спина, бока и шея часто имеют голубоватый оттенок. Она обеспечивает животным маскировку на фоне скал, поэтому при приближении опасности бараны замирают.