Астана, 3 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Целью Турции и России является достижение товарооборота в 100 млрд долларов, заявил 3 июля президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

Так, по его словам, на сегодняшний день товарооборот двух стран составляет 55 млрд долларов.

«Наша цель — достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ШОС в Астане.

Путин информировал, что постоянно находится в контакте со своим коллегой из Турции, они обмениваются мнениями по ситуации в мире. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что президенты поддерживают связь по телефону, но министры двух стран встречаются.

3 июня в рамках саммита в Казахстане лидер РФ провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе мероприятия он отметил, что Россия оказывает безвозмездную помощьМонголии, чтобы та смогла решить вопросы, связанные с изменением климата.

Кроме того, президент России встретился с с президентом АзербайджанаИльхамом Алиевым. Российский лидер предложил обсудить развитие транспортного коридора «Север — Юг». Он отметил, что эта тема выходит на первое место в планах двух стран в области инфраструктуры.