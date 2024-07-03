Москва, 3 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В ходе заседания Совет Федерации РФ единогласно одобрил законопроект о возврате приостановленной до этого индексации пенсий работающим пенсионерам.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы вместе — и Госдума, и Совет Федерации — с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые, несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», ― отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Согласно сообщению, изменения коснутся статьи 17 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 26-1 ФЗ «О страховых пенсиях».

Ожидается, что восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих свою трудовую деятельность, произойдёт 1 января 2025 года. На данный момент документ находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня на заседании депутаты Государственной думы приняли во II и окончательном III чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, в Госдуме отметили, что для реализации этого закона потребуются дополнительные бюджетные ассигнования.