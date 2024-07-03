Москва, 3 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Три новых фигуранта, включая ученика восьмого класса, появились в уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает 3 июля Telegram-канал «Осторожно, новости».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Маргарита Симоньян и Ксения Собчак

7 мая троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и восьмиклассника — задержали по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

В Следственном комитете полагают, что задержанные связаны с неонацистской группировкой «Параграф 88». Именно её членов обвиняли в подготовке покушения на Симоньян и Собчак.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года по этому делу арестовали шестерых человек, им вменили хулиганство и подготовку убийства. В апреле 2024 года фигурантам вменили три эпизода разбойных нападений.

О предотвращении покушения на Симоньян и Собчак, которое готовили украинские спецслужбы, сообщала ФСБ России. В ведомстве заявили, что в Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф 88», которые проводили разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли оружие, на допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). За каждое убийство им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Группировка занималась нападениями на людей «неславянской внешности». Затем с одним из её участников Михаилом Балашовым связался представитель СБУ и предложил поджигать релейные шкафы на территории России, а затем — совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.