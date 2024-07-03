Москва, 3 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на данные о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц каждый день отправляет СМС со словами поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

«Русские хакеры» мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: «Mein Schatz, mein schöner Napoleon…» — написала Захарова в Telegram-канале.

О том, что канцлер ФРГ отправляет Макрону сообщения со словами поддержки, ранее сообщило немецкое издание Spiegel.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова заявила, что целью коллективного Запада является нанесение России стратегического поражения, а заявления представителей киевского режима о мире являются лишь прикрытием.

Ранее она заявила, что слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о поддержке Киева говорят о плохом положении дел в Германии.

Также 26 июня Захарова отметила, что заявление советника руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаила Подоляка после ракетной атаки ВСУ по Севастополю мог сделать только душевнобольной человек. По её мнению, из этого высказывания следует, что киевский режим считает всё находящееся в Крыму и Севастополе военными целями, а проживающие там люди являются оккупантами.