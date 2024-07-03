Москва, 3 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Военнослужащим из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут засчитывать службу на территории Украины и новых регионов до их вхождения в состав Российской Федерации, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта, уточняющего порядок ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Предлагается предоставить статус «ветеран военной службы» жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, которые проходили военную службу на Украине, а также на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей до их вступления в состав РФ», — говорится в тексте поправок.

Соответствующую поправку одобрил профильный комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В документе отмечается, что статус «ветеран военной службы» будет присвоен военным новых регионов с учётом службы на Украине, если они не участвовали в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил, органов или воинских формирований.

Отмечается, что проверкой и установлением этих фактов займутся межведомственные комиссии, которые создадут в новых регионах.

Согласно действующему законодательству, для наделения этим статусом обязательным условием является общая продолжительность военной службы в России от 20 лет. Поправки устанавливают, что этот статус могут получить военные, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР, а также те, кто до 29 сентября 2022 выехал на постоянное место жительства в РФ с территорий ЛДНР, а до этого проходил на территориях этих республик военную службу.

Ранее ИА Регнум передавало, что Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам России, которые обороняют и охраняют прилегающие к зоне проведения спецоперации территории.