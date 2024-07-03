Донецк, 3 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В ходе заседания генсовета под председательством Дмитрия Медведева «Единая Россия» учредила совет первичных отделений партии, в который вошли представители каждого из 89 российских регионов.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Председатель партии рассказал, что в этот год, объявленный Годом первичных отделений ЕР, именно секретари первичек станут для «Единой России» опорой во всем, пишет mkset.ru. «Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют на местах», — пояснил Дмитрий Медведев.

Согласно его заявлению, совет первичек может стать площадкой, на которой секретари будут обмениваться своими идеями и предлагать их партийному руководству, избегая бюрократических проволочек.

По словам руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, ротацию в совете первичных отделений будут производить на постоянной основе. Это нужно для вовлечения как можно большего количества людей в рабочие процессы. «В первом составе совета 54% — мужчины, 46% — женщины, 30% — молодежь. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», — поделился специалист.

Также глава центрального исполкома ЕР рассказал, что сейчас в России работают 86 тысяч первичных отделений партии. Он подчеркнул, что в конце 2022 года «Единая Россия» приступила к перезагрузке системы первичного звена. В первичках провели кадровый аудит, разработали новые форматы для стратегических сессий и форумов секретарей. Теперь эти мероприятия проходят на системной основе. «Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая «скамейка запасных». Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей высшей партийной школы», — заключил эксперт.

19 сентября 2024 года состоится первое заседание совета первичных отделений партии «Единая Россия». Уже целый год ЕР уделяет большое внимание обучению секретарей первичных отделений на базе высшей партийной школы. В рабочий процесс внедряются модернизированные системы мотивации и кадрового роста, информирует сайт ER.RU.

Помимо этого, ежегодно партия проводит конкурс на лучшие общественно значимые проекты первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

«Несмотря на молодость нашего регионального отделения, на территории Донецкой Народной Республики уже создано 626 первичных организаций в 20 муниципальных образованиях. Первички «Единой России» объединяют более ста сорока тысяч членов партии. Такая многочисленность единороссов в ДНР — доказательство того, что «Единая Россия» пользуется большим доверием жителей нашей республики, это партия дела. Главная задача, которую ставят перед собой секретари первичных организаций, — напрямую помогать людям на местах, тем самым приумножая и укрепляя эти позиции партии в регионе», — заявил руководитель РИК донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Он отметил, что объявление 2024 года Годом первичных отделений стало для участников первичек большой мотивацией.

«Первички ДНР активно участвуют в конкурсах донецкого регионального отделения партии. К примеру, один из них — «Поём первичкой», приуроченный ко Дню Великой Победы и 10-й годовщине основания Донецкой Народной Республики. Кроме того, мы инициировали создание совета первичных отделений при донецком реготделении партии. Главная задача — обеспечить координацию и взаимодействие первичных отделений с органами государственной власти и местного самоуправления республики», — добавил Муратов.