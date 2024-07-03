Астана, 3 июля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ШОС в Астане.

Администрация президента России. Кадр из видео Встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита ШОС

Путин информировал, что постоянно находится в контакте со своим коллегой из Турции, они обмениваются мнениями по ситуации в мире.

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Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что президенты поддерживают связь по телефону, но министры двух стран встречаются.

По его словам, сейчас товарооборот двух стран находится на уровне 55 млрд долларов, но цель — достичь 100 млрд.

Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что Путин и Эрдоган затронут различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Также он отмечал, что решение о встрече президентов двух стран было обоюдным.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня в рамках саммита в Казахстане лидер РФ провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. В ходе мероприятия он отметил, что Россия оказывает безвозмездную помощь Монголии, чтобы та смогла решить вопросы, связанные с изменением климата.

Кроме того, президент России встретился с с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер предложил обсудить развитие транспортного коридора Север — Юг. Он отметил, что эта тема выходит на первое место в планах двух стран в области инфраструктуры.

Алиев подтвердил, что Азербайджан решительно настроен на расширение инфраструктуры проекта.