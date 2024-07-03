Москва, 3 июля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В Москве машинист башенного крана умер на высоте 32-го этажа. Причиной смерти, предположительно, стала передозировка наркотиков, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По его данным, в кабине крана был обнаружен шприц, а на теле машиниста — следы от инъекций. По предварительной информации, усугубить состояние погибшего также могла жаркая погода в столичном регионе.

Ход расследования случившегося находится на контроле у прокуратуры Москвы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы 38-летний Сергей Глухов, детский фокусник-иллюзионист, в своей квартире устроил наркопритон. Он находится под подпиской о невыезде.