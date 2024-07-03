Луганск, 3 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В ходе заседания генсовета «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева был учрежден совет первичных отделений партии. В него вошли представители каждого из 89 российских регионов.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

По словам председателя партии, в 2024-м, объявленном Годом первичных отделений ЕР, именно секретари первичек станут для «Единой России» опорой во всем. «Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют на территориях», — отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что совет первичек может стать той площадкой, на которой секретари будут обмениваться своими инициативами и предлагать их партийному руководству, избегая бюрократических проволочек, пишет mkset.ru.

О том, что ротацию в совете первичных отделений будут производить на постоянной основе, рассказал в своем выступлении Александр Сидякин — руководитель центрального исполкома «Единой России». Глава центрисполкома объяснил это необходимостью вовлечения в рабочие процессы как можно большего количества людей. «В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», — резюмировал он.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

В числе прочего глава центрального исполкома рассказал, что сейчас в РФ существует 86 тысяч первичных отделений «Единой России». По его словам, партия приступила к перезагрузке системы первичного звена еще в конце 2022 года. В первичках провели кадровый аудит и разработали новые форматы для стратегических сессий и форумов секретарей. В настоящее время эти мероприятия проводятся на системной основе. «Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая скамейка запасных. Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей высшей партийной школы», — отметил он.

19 сентября 2024 года будет проведено первое заседание совета первичных отделений партии «Единая Россия». В течение уже целого года ЕР уделяет много внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно проводится на базе высшей партийной школы. В рабочий процесс внедряются новые эффективные системы мотивации и кадрового роста, информирует сайт ER.RU.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Ежегодно партия «Единая Россия» проводит конкурс на лучшие общественно значимые проекты первичных отделений. Наградами для победителей становятся гранты на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и другие цели.

Заместитель секретаря луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Криеренко подчеркнул, что в этом году в ЛНР открылось 581 первичное отделение партии «Единая Россия». «Если в прошлом году мы открыли 28 местных отделений в муниципальных образованиях, то в этом году наши активисты появились в селах, поселках, районах городов — наша команда стала еще больше. А самое главное, она пополнилась инициативными и решительными людьми, которым небезразлична судьба своего населенного пункта, района, своей улицы. И люди видят, что могут найти поддержку в наших первичках», — сказал он.

Криеренко отметил, что партия видит в первичных отделениях огромный потенциал. «Я уверен, что в дальнейшем они раскроются еще больше и покажут отличные результаты», — добавил он.