Астана, 3 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Россия нарастит поставки зерновых в Пакистан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

Алексей Коновалов/ТАСС

3 июля российский лидер провёл переговоры с пакистанским премьер-министром в рамках саммита ШОС в Астане. В процессе мероприятия лидеры стран договорились, что Россия увеличит поставки зерновых.

«По вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок», — подчеркнул Путин в ходе встречи.

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Ранее на саммите ШОС Путин провёл переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, в то время как глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщало ИА Регнум, Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна. В марте она отправила почти полмиллиона тонн продукции, тем самым заняв около 70% доли в пакистанском импорте.

2 июля помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ проведёт несколько важных двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Казахстане. В том числе он встретится с лидерами Китая Си Цзиньпином и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что темой переговоров между Россией, Китаем и Турцией станут различные аспекты торгово-экономического взаимодействия.