Херсон, 3 июля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. На заседании генсовета партии «Единая Россия» под председательством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений, включающий представителей всех 89 регионов страны.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Председатель партии отметил, что текущий год объявлен Годом первичных отделений, подчеркнув важность работы секретарей и активистов на местах. Эти люди играют ключевую роль в решении важнейших партийных и государственных задач, так как они лучше всех знают о проблемах на местах. Совет первичек должен стать площадкой для обсуждения идей и предложений без бюрократических проволочек, пишет mkset.ru.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин добавил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию для привлечения большего числа участников. В первом составе совета 54% мужчин, 46% женщин, 30% молодежи. Семь секретарей — участники специальной военной операции. Сидякин напомнил, что в партии насчитывается 86 тысяч первичных отделений и с конца 2022 года проводится системная перезагрузка первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий и форумов, реализованы кадровый конкурс и грантовая поддержка, а также запущены образовательные проекты для секретарей на базе высшей партийной школы.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Как сообщает сайт ER.RU, первое заседание совета запланировано на 19 сентября. В течение года партия будет уделять особое внимание обучению и мотивации секретарей первичных отделений. Ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов, победители которого получают гранты на благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок, а также поддержку социальных и творческих проектов.

«Основа любой партии — это первичные отделения. Потому что чем ближе организация к людям, тем оперативнее удается реагировать на проблемы, чтобы решать их сообща. В Херсонской области создано и работает 191 первичное отделение в 13 муниципальных округах, включая прифронтовые. До конца года планируется создание еще 20 первичек, в том числе в Каховском округе. Сейчас у нас уже сформирована большая крепкая и надежная команда из 8000 человек», — отметил секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

ER.ru «Единая Россия» проведет Совет первичных отделений

Первичные отделения активно включились в работу и присоединились к реализации партийных проектов и инициатив. Так, сейчас во всех районах Херсонской области проходит футбольный турнир «Уличная лига. Битва за мяч», который «Единая Россия» проводит совместно с Минспорта.