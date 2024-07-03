Москва, 3 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В ДТП с автобусом, внутри которого находились российские и белорусские туристы, обошлось без жертв. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«По данным туроператора и страховой компании, жертв среди туристов в результате ДТП нет»,— уточняется на сайте ассоциации.

Как отметили в АТОР, пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения. Некоторых выписали сразу после оказания первой помощи, добавили в ассоциации.

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В ассоциации вместе с тем уточнили, что всем пострадавшим на месте оказывают помощь страховая компания и представители туроператора.

Как передавало ИА Регнум, микроавтобус с российскими и белорусскими туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, однако в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек. В результате ДТП погиб только водитель автобуса.

В конце октября порядка 40 человек получили травмы, восемь из них серьёзные, в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции в городе Кайсери. Отмечалось, что в районе Karaboğaz Mevkii на 91-м километре шоссе Кайсери — Малатья водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Муша в Стамбул, предположительно, не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге, в результате автобус перевернулся.