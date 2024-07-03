Москва, 3 июля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Киевский режим нарушил практически все статьи украинской конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

Стрингер/РИА Новости

«Вместо свободного демократического государства Украина превратилась в тоталитарное неонацистское образование, в котором на системной основе нарушаются основные права и свободы человека, а граждане превратились не просто в заложников, а фактически в рабов Банковой», — сказал он на брифинге.

Дипломат также добавил, что сейчас на Украине «растоптаны» все положения конституции, которые гарантируют свободу политической деятельности и запрет цензуры, а также использование русского языка, право на свободу мысли и не только.

Андрей Настасьин напомнил, что 28 июня глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём конституции Украины. Выглядело это по меньшей мере как неприкрытое издевательство над гражданами и глумление над основным законом страны, подчеркнул представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский, чтобы сохранить за собой верховную власть на Украине, отменил президентские выборы, которые должны были состояться в марте. Этот шаг вызвал недовольство у части западного политического истеблишмента, которая рассчитывала заменить лидера киевского режима.

По словам политолога Леонида Васильева, чаще всего в стране нарушаются права национальных меньшинств и накладываются ограничения на граждан на основе этнических и языковых признаков. Помимо этого, эксперт указал на нарушения 35-й статьи — давление на представителей РПЦ, а также 90-й статьи — из-за роспуска Верховной рады в 2019 году.

Россия же продолжает чётко следовать всем своим обязательствам в области прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.